الجمعة 20/أبريل/2018 - 01:10 ص
تعرّف على سعر «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2135720
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 14192.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 14192.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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