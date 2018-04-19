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الخميس 19/أبريل/2018 - 09:07 م

حملات أمنية ومرورية وتموينية في المحافظات

حملات أمنية ومرورية
أ ش أ
dostor.org/2135705

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

في محافظة سوهاج واصلت أجهزة الأمن بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام حملاتها على البؤر الإجرامية الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية في 5 قرى بالمحافظة.

وقال مدير أمن سوهاج، إن الحملات تستهدف القضاء على البؤر الإجرامية في شتى المحافظات وضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين وبخاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح أن الحملات والمداهمات الأمنية تمكنت اليوم من ضبط 47 قطعة سلاح ناري شملت: 9 بنادق آلية و16 بندقية خرطوش وبندقية مشخشنة و21 فرد روسي محلي الصنع و100 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة بحوزة 41 متهما وضبط 5 قضايا إتجار وتعاطي مخدرات لمخدر البانجو والحشيش وتنفيذ 59 قرار إزالة تعديات ومباني مخالفة بدائرة مراكز أخميم ودار السلام وساقلتة.

ونفذت الحملات 5201 حكم قضائي منها 53 حكما جنايات و2496 حكم حبس جزئي ومستأنف و2459 غرامات جزئية ومستأنفة و193 حكما بمخالفات قضائية وتحصيل غرامات بمخالفات قضائية بلغت جملتها 64 ألفا و650 جنيها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وفي محافظة الوادي الجديد، أعلنت إدارة المرور ضبط 28 شخصًا يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة بمراكز المحافظة الخمسة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من مدير إدارة المرور العميد عادل فوزي، يفيد بتحرير محاضر لـ28 شخصا يقودون تحت تأثير المخدر خلال حملة مكبرة جابت المراكز الإدارية الخمسة على مدار 7 أيام ماضية، حيث تمكنت الحملة من إجراء تحاليل مواد مخدرة لـ171 سائق مركبة متنوعة وتبين إيجابية عينة 28 سائقا منهم وسلبية 142 آخرين وامتناع سائق عن إجراء التحليل.

وكشفت التحاليل أن معظم السائقين يتناولون مخدر الحشيش والترامادول في نفس التوقيت أثناء القيادة.. وتحررت المحاضر اللازمة للسائقين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي محافظة الأقصر، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط وتحرير 53 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز، بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين الأقصر، ومديرية الطب البيطري، وإدارة تموين إسنا، في إطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسواق والمخالفين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، أن المخالفات تضمنت تحرير 7 مخالفات غلق وتصريف 19 شيكارة دقيق مخابز، ومخالفتين عدم وجود ماكينة صرف خبز، و6 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات نقص وزن، ومخالفة عدم وجود قائمة مخابز، ومخالفتين عدم الاحتفاظ بفواتير، ومخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و5 مخالفات غلق مستودع بوتاجاز، و6 مخالفات غلق مستودع دقيق.

وأضاف أنه تم تحرير 14 مخالفة و2 سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 450 علبة زبادي و4 كيلو جرامات من الرنجة منتهية الصلاحية، و6 مخالفات توقف مخابز.
وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة القليوبية، عقد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اجتماعا لمناقشة تكدس الباعة الجائلين بحرم الطريق بمناطق عزبة السوق وعزبة الحرس ووابور الثلج والمنشية وتوفير أماكن لهم بعيدة عن حرم الطريق والتكدس المروري لسيارات السوزوكي وتخصيص أماكن لهم لتنظيم الحالة المرورية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع اليوم الخميس بعمل نقطة مرور بعد تحديد مكان لها واستغلال الأماكن الفضاء لتسهيل نقل الباعة الجائلين من حرم الطريق إليها ومحاسبة المخالفين لذلك وتجهيز مدرجات للباعة تحت الكباري لتحسين منظومة المرور والتكدس بالميادين وبطريق الرياح التوفيقي.

كما وجه عشماوي، بتوصيل مرافق كهرباء لهم للإنارة، مشددا على نقل جميع الباعة للأماكن المحددة لهم وعدم مخالفة ذلك ودراسة بعض الأماكن تحت الكباري لإقامة نقطة إسعاف، كما كلف المحافظ مديرية الري بإزالة القمامة والأتربة الملقاة على طريق الرياح التوفيقي بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها.

كما وجه محافظ القليوبية مسئولي السكك الحديدية بغلق الأماكن الخطيرة التي يعبر منها الأفراد حفاظ على سلامتهم مع مراعاة وضع برواز حديدي للمواطن عند عبوره المزلقان للحفاظ على أرواح المواطنين، مشددا على عدم التهاون مع المتعدين على حرم الطريق من باعة وغيرهم ومحاسبة من يخالف ذلك فورا.

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