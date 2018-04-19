وكالة: منتجو النفط يؤكدون انتهاء تخمة المعروض في الأسواق

ذكر تقرير أن لجنة فنية تجمع منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" أكدت القضاء على تخمة المعروض من الخام عالميًا، بفضل اتفاق خفض الإنتاج.



ونقلت وكالة وكالة "رويترز" عن مصادر على صلة بالأمر، اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين "أوبك" وأعضاء آخرين وجد أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت 12 مليون برميل أعلى متوسط ​​خمس سنوات خلال مارس الماضي، منخفضًا من 340 مليون برميل فوق المتوسط ​​في يناير 2017.



وبدأت منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين أخرين بقيادة روسيا في تقليص الإنتاج في يناير 2017؛ في محاولة لتقليص المخزونات لمتوسط أخر 5 سنوات.



ووصلت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 خلال جلسة اليوم، وتجاوز سعر خام "برنت" 74 دولارًا للبرميل.



وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن استراتيجية "أوبك" نجحت في خفض مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قرب متوسط أخر 5 سنوات.