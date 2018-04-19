الذهب يتراجع عند التسوية مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوع عند تسوية جلسة اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع حدة المخاوف الجيوسياسية حول العالم.



وارتفع مؤشر أسعار السلع العالمية خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2015، ولكن فشل المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب مع ارتفاع الدولار، وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، أنه يأمل في نجاح لقائه بزعيم كوريا الشمالية، في إطار نزع الأسلحة النووية، في خطوة تقلص المخاوف الجيوسياسية حول العالم.



وعلى جانب أخر، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ولكن بأقل من التوقعات.



وعند التسوية هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلي 1348.8 دولار للأوقية.



تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% ليسجل 1345.49 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 89.87 دولار.