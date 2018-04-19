مظاهرات في السنغال احتجاجًا على تغيير مقترح بقانون الانتخابات

اندلعت مظاهرات في العاصمة السنغالية دكار، اليوم الخميس، وتحول نقاش في البرلمان إلى تدافع ونزاع بسبب تغيير مقترح على قانون الانتخابات يقول منتقدوه إنه سيجعل من المستحيل على صغار المرشحين المنافسة على منصب الرئاسة في2019.



ونزل مئات من الأشخاص إلى شوارع وسط دكار في حي بلاتو أو تلة دكار، وأحرق بعضهم إطارات السيارات، وأقاموا حواجز طرق قبل أن تفرق الشرطة الحشود بالغاز المسيل للدموع وتعتقل العشرات.



وتعد الأحداث اندلاعا نادرا لاضطرابات في بلد يعتبر مثالا للاستقرار والديمقراطية في غرب أفريقيا وتأتي قبل انتخابات تجرى في فبراير من العام المقبل يسعى فيها الرئيس ماكي سال للفوز بولاية ثانية.



والتغيير المقترح يطلب من كل المرشحين جمع توقيعات لتأييدهم من واحد بالمئة من الناخبين المسجلين في كل منطقة من مناطق البلاد الأربعة عشرة وهو ما يصل إلى 60 ألف ناخب.



وقال عبده مبو، وهو عضو في الحزب الحاكم لرويترز، إن القانون المقترح سيمنع "الفوضى" في الانتخابات باستبعاد المرشحين الذين لايملكون فرصة للفوز.



لكن أعضاء في حزب المعارضة يقولون إن القانون المقترح هو محاولة من سال لإسكات المعارضين.

