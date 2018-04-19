زوجة قمص: «السيسي هدية من ربنا وبصلي عشان ربنا يحفظه»

قال تماف «أنجيل باسيلى»، زوجة القمص الراحل بيشوى كامل، «إن أكثر ما يغضبنى الشباب اللّى بيدلع ومش عاجبه ولا حاجة لازم يشكروا».



وأضافت باسيلى، لـ«الدستور»، «أن الله من أجل محبته لمصر أرسل لها «إنسان مفيش أحسن منه»، وهو طبعًا السيسى، وطبعًا أنا انتخبته وبصليله، الله يحفظه من كل شر.



وتابعت أتمنى أن يفتح الله عيون وقلوب الشباب كى يروا ما هو صالح ويفعلوه فى حياتهم، كى يكونوا مثال حى فى خدمة الوطن وأنفسهم، وأطلب من الله أنه يسند الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الجديدة له.