غرامة 30 ألف دولار لطبيب «برنس»

أفادت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الطبيب المتهم بوصف مسكن أفيوني بصورة غير قانونية لمغني البوب "برنس" قبل وفاته، توصل إلى تسوية بقيمة 30 ألف دولار مع الحكومة الأمريكية.



وتشير مزاعم بأن الطبيب مايكل شولينبرج وصف أدوية للمغني بما ينتهك قانون المواد الخاضعة للرقابة، وفقًا لتحقيقات أجرتها إدارة مكافحة المخدرات "دي.إي.إيه".



وعثر على برنس، 57 عامًا، متوفيًا بسبب جرعة زائدة من مادة الفنتانيل في مصعد داخل مجمع بيزلي بارك السكني، قرب مينيابوليس في مينيسوتا في أبريل 2016.



يُذكر أن الفنتانيل متوفر في الولايات المتحدة، ويمكن الحصول عليه عن طريق وصفة طبية فحسب ولكن غالبًا ما يتعاطاه المدمنون ويبيعونه بطريقة غير قانونية.



وكانت برنس يتلقى العلاج، في اليوم السابق من أعراض انسحاب المواد الأفيونية، وكان من المقرر أن يلتقي طبيبًا متخصصًا في إدمان المواد الأفيونية في اليوم التالي.



وقال جريج بروكر، ممثل الادعاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية،: "الأطباء أخصائيون طبيون موثوقون، وفي خضم أزمتنا الأفيونية، يجب أن يكونوا جزءً من الحل".



وأضاف بروكر: "كمحترفين يحملون رخصة، يخضع الأطباء للمسائلة بشأن العقاقير التي يصفونها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسكنات الألم التي تسبب إدمانًا شديدًا".