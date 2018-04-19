صنّاع «نسخة أصلية»: الفيلم متعاطف مع الشخصية المقهورة

أقيمت، منذ قليل، ندوة الفيلم المصري «نسخة أصلية»، المشارك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تحدث فيها المخرج والمؤلف عن فيلمهم.



في البداية أكد مخرج العمل أنه عمل كمونتير لفترة كبيرة قبل أن يتجه لمجال الإخراج ويقدم ثلاثة أفلام قصيرة، حيث أكد أن «نسخة أصلية» هو ثالث أفلامه.



وقال إن فكرة الفيلم هي فكرته، وقام بكتابة السيناريو لها محمد السلاموني، مؤكدًا أن اسم الفيلم يعبر عن مضمونه، فهو يوضح أن البطلة تعيش بشخصيتين وهما شخصيتها الأصلية وشخصية والدتها.