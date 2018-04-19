«التمثيل التجاري»: فرص تصديرية في «النباتات العشبية» بالتشيك

كشف تقرير جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجود فرص تصديرية لعدد من القطاعات المختلفة.



ويستعرض «الدستور» أبرز الفرص التصديرية المتاحة، وعلى رأسها «التوابل» في مجال النباتات العشبية، لدولة التشيك بتاريخ 11 أبريل 2018.



وقال التقرير إن الشركات التشكية المستوردة تتلقى رسائل إلكترونية ترويجية، لذا يفضل أن تشير الشركات المصرية المهتمة عند مخاطبة الشركة التشيكية بحصولها على بيانات الشركة واحتياجتاتها من مكتب التمثيل التجاري في «براغ».