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الخميس 19/أبريل/2018 - 08:05 م

مطران دمياط يشرح «الثالوث المقدس» بالأمثلة

الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي
ماريان رسمي_تريزة شنودة_جرجس صفوت
dostor.org/2135658

قال الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، رئيس دير القديسة دميانة، إن الأب والابن والروح القدس هما جوهر واحد مثلث الأقانيم.

وطرح رئيس دير القديسة دميانة من خلال الحلقة الأحدث، من برنامج «تراث كنيستنا.. روح وحياة» لبرنامج البابا لتطوير التعليم الكنسي، مثلًا يشرح به فكرة الثالوث المقدس، وهما «الأب والأبن والروح القدس»، مشيرًا إلى أن المثلث يتكون من ثلاثة أضلاع، كل رأس فيه يمثل زاوية من الزويا، والمثلث بالرغم من أنه واحد، وهكذا هى فكرة الجوهر الواحد فى الثلاثة أقانيم.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلق حملة تحمل عنوان «تراث كنيستنا.. روح وحياة» تحت شعار «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ».

وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعي يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليمي بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.

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