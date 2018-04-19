تكريم ياسمين رئيس في مؤتمر المبدعات العربيات بتونس

دعت الجمعية التونسية للمبدعات العربيات، النجمة الشابة ياسمين رئيس، لتكريمها في المؤتمر الثاني والعشرين للجمعية عن دورها في فيلم فتاة المصنع، وتعد ياسمين أول نجمة شابة يكرمها المؤتمر حيث تحرص الإدارة على دعوة النماذج النسائية صاحبات الخبرة الطويلة في مجالهن.



يُعقد المؤتمر في سوسة التونسية من يوم 26 - 28 من شهر أبريل الجاري، تحت عنوان تجليات الذات في إبداع المرأة العربية، وإلى جانب ياسمين سيتم تكريم الكاتبة نوال السعداوي لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق المرأة في العالم العربي.



ملتقى المبدعات العربيات تأسس عام 1996 بهدف التعريف بإبداع المرأة العربية في جميع المجالات الإنسانية، وتسهيل تبادل التجارب بين المبدعات العربيات وتوثيق الروابط بينهن.