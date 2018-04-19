دول «التعاون الخليجي» تسعى لتعزيز علاقاتها بإفريقيا

أكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا للدول والمنظمات الإفريقية، مضيفًا أن المجلس يسعى إلى تعزيز العلاقات القائمة في القارة الإفريقية وفتح آفاق جديدة معها نحو التنسيق السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الصلات بين الشعوب.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال لقاء العويشق، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية غينيا لدى السعودية محمود نبهاني شريف، حيث تمت مناقشة آليات تعزيز وتنمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات قادة دول المجلس والمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وخطط العمل التي يمكن إقرارها بهذا الشأن.