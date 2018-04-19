السجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لأحد المواطنين بدائرة قسم دار السلام.



صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أبو كريشة ومحمد الشامي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.



ووجهت النيابة للمتهمين أحمد محمد عطية، ومحمود عبده السيد، ومصطفى محمد أحمد، وعبد الرحمن محمد عطية، إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه أحمد أشرف محمد، باستهدافه بعدة طلقات نارية صوب عينيه نتج عنها فقد البصر بالعين اليمنى بنسبة 35%، حسب تقرير الطب الشرعي.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات خرطوش، دون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة أسلحة بيضاء (سكينة - سنجة) دون تصريح.