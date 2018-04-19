700 ألف وحدة عجز سنوى.. متى تنتهى أزمة السكن فى مصر؟

"الطلب على العقارات في تزايد مستمر، والفجوة تتسع رغم المشروعات العملاقة التي يجري العمل عليها".. هذا هو واقع السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، التي ارتفعت خلالها الفجوة بين ما يتم عرضه من وحدات عقارية سواء عبر القطاع الخاص أو الحكومة، وبين الطلب على الشراء والحاجة إلى السكن.



خبراء القطاع العقاري أكدوا أن الزيادة السكانية من جانب واتجاه الشركات نحو المشروعات التي تخاطب الشرائح المتوسطة وما فوقها أدى إلى ارتفاع الفجوة؛ نظرا لأن شريحة محدودي الدخل هي الأكبر في المجتمع وهي التي تمتلك طلب حقيقي.



وشهد معرض سيتي سكيب الأخير زيادة بنسبة 8% في أعداد الزوار مقارنةً بالعام الماضي، وزيادة بنسبة 25% في مساحة المعرض؛ وهو مؤشر على الطلب الكبير على العقارات من جانب المواطنين المصريين، وذلك وفق التقرير الختامي للمعرض.



المهندس أحمد صبور العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقاري قال إن السوق العقارية في مصر لا تزال هي الأقوى بين أسواق المنطقة اعتمادًا على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، وهو الطلب الذي يزداد سنويًا ويحتاج لكافة ما تنتجه وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المحليين والأجانب لتلبية هذا الطلب الكبير لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يجعل هذه السوق خصبة وواعدة للمطور المحلي والأجنبي.



وأضاف "صبور" أن الكثافة السكانية في مصر ابتلعت جميع المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة، وما يجري تنفيذه حاليّا، مشيرا إلى أن هناك مشروعات عديدة تم بيعها فور فتح الباب لحجزها، وهو ما يعطي قوة لهذا السوق العملاق.



من جانبه، قال طارق عبدالرحمن العضو المنتدب لشركة «بالم هيلز»، إن عددد الوحدات المعروضة سنويا من كافة المشروعات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، لا تتجاوز الـ 250 ألف وحدة، مشيرا إلى أن حجم الفجوة كانت في حدود الـ 400 ألف وحدة قبل 3 سنوات، وتضاعفت الآن لتقترب من 700 ألف وحدة سنويا.



وأشار عبدالرحمن إلى أن التمويل العقاري كان له دور كبير في حل أزمة الإمكانيات المادية لشريحة كبيرة، إلا أنه لا يزال يعاني من عقبات عديدة أبرزها مشكلة التسجيل، مؤكدا أن السوق بات في حاجة ماسة إلى المزيد من الأدوات المالية.



من جانبه، أكد فريد شلبي الخبير العقاري أن الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى إضعاف نسبي في شراء العقارات، وبخاصة في الشريحة صاحبة الطلب الحقيقي، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الفجوة، على الرغم من إنجاز شركات كثيرة لمشروعاتها.



ولفت "شلبي" إلى أن اتجاه الشركات العقارية إلى المشروعات الكبرى التي تخاطب شرائح بعينها وتولي وزارة الإسكان تلبية الطلب لشريحة محدودي الدخل زاد من الأعباء عليها، نظرا لأن تلك الشريحة في أمَس الحاجة إلى الحصول على مسكن، وإمكاناتها محدودة، وما تنتجه وزارة الإسكان لا يكفي لسد احتياجاتها.