الفرنسيون يحتجون ضد إصلاحات ماكرون

تظاهر آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص، والطلاب، اليوم الخميس، في فرنسا في مسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي تتعرض لانتقادات، قبل أسابيع قليلة من الذكرى الأولى لتوليه منصبه.



وفي باريس تظاهر أكثر من 15 ألف شخص، بحسب مؤسسة أوكورونس، خلف لافتة كتب عليها "قطاع عام+ قطاع خاص+ طلاب معًا لنوقف التردي الاجتماعي".



وبحسب المصدر ذاته كان قد تظاهر في 22 مارس الماضي في باريس 47 ألف شخص، ووقعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين أثناء مسيرة باريس، فيما تظاهر 5700 شخص في مرسيليا.



وتحت شعار "لقاء النضال" حاولت "الكونفدرالية العامة للعمل"، أكبر المركزيات النقابية في فرنسا ونقابة "سوليدير"، تنظيم يوم تعبئة يضم كل القطاعات في كامل الأراضي الفرنسية بهدف الحشد للغضب المستمر منذ عدة أسابيع ضد ما أطلقوا عليه موجة "الليبرالية الجديدة".



ويشهد النقل الحديدي اضطرابات كبيرة منذ بداية أبريل الجارى، مع يومي إضراب كل خمسة أيام عمل في الشركة الوطنية للسكك الحديد.



في الأثناء أكدت اليزابيت بورني، وزيرة النقل، اليوم الخميس، أن هذا الإصلاح ضروري وسيتم تنفيذه حتى نهايته.



وعلقت النقابات مشاركتها في المشاورات مع الوزارة، مطالبة بالتفاوض مع رئيس الوزراء إدوار فيليب.



كما شهدت قطاعات الطاقة والمدارس حالات توقف عن العمل علاوة على حركة الطلاب حيث تعطلت الدروس تمامًا في أربع جامعات من نحو سبعين، بسبب الاحتجاجات على قانون لدخول الجامعات اعتبروه "انتقائيًا".



من جهة أخرى، ينظم الموظفون إضرابًا ثالثًا في 22 مايو القادم، رفضًا لإلغاء 120 ألف وظيفة من إجمالي 5.4 ملايين وظيفة.



في الأثناء خاطب ماكرون، أمس الأربعاء، المضربين في قطاع سكك الحديد، وسط صيحات استهجان في شرق فرنسا، قائلًا: "أطلب منكم قبول التغيير نحن في فرنسا اعتدنا على الشكوى".

