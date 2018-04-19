«الصحة العالمية» تحذر من لقاح حمى الضنك

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من الإفراط في استخدام لقاح حمى الضنك على نطاق واسع.



وقالت المنظمة، اليوم الخميس، إن اللقاح الأول لحمى الضنك يجب التعامل معه بطريقة أكثر أمانًا، أي يجب إعطاء اللقاح غالبا للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق، وليس إعطاؤه لمجرد التحصين، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وفي نوفمبر الماضي، قال سانوفي باستور، صانع اللقاح، إن الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بحمى الضنك من قبل كانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض أكثر خطورة بعد الحصول على اللقاح.



وبعد اجتماع استمر ليومين الأسبوع الجارى، قالت مجموعة اللقاحات المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن لديها الآن دليلًا على أنه يجب استخدام اللقاح حصريًا أو شبه حصري على الأشخاص المصابين بالفعل بحمى الضنك.



وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب تطوير اختبار حتى يتمكن الأطباء من معرفة ما إذا كانت الحالات قد أصيبت من قبل بحمى الضنك في وقت سابق، لكن المجموعة أقرت بأن القيام بذلك ليس سهلًا.



وقال الدكتور يواخيم هومباخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إننا نرى عقبات كبيرة في استخدام اللقاح بهذه الطريقة، لكننا على ثقة من أن هذا يحفز أيضًا تطوير اختبار تشخيصي سريع".



وقالت الشركة المنتجة للقاح إنها تتوقع خسارة 100 مليون يورو "118 مليون دولار"، بناءً على هذه الأخبار.