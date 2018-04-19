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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:49 م

الأنبا بيشوي يناقش «جوهر واحد مثلث الأقانيم» بحملة تراث كنيستنا

الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي
ماريان رسمي - تريزة شنودة - جرجس صفوت
dostor.org/2135640

تناول الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، رئيس دير القديسة دميانة أمثلة توضح مفهوم جوهر واحد مثلث الإقانيم وجاء ذلك في الحلقة الأحدث من برنامج «تراث كنيستنا..روح وحياة» لبرنامج البابا لتطوير التعليم الكنسي.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلق حملة تحمل عنوان «تراث كنيستنا.. روح وحياة» تحت شعار «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ».

وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعي يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليمي بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.

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