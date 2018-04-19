القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:30 م

رئيس الأركان يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية

محمد فريد
محمد فريد
أش أ
dostor.org/2135615

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية على رأس وفد عسكري للمملكة العربية السعودية، والتي حضر خلالها فعاليات اليوم الختامي للتدريب المشترك "درع الخليج _ 1"، وكذلك اجتماع رؤساء أركان دول المنطقة مع الجانب الأمريكي.

كما تضمنت الزيارة لقاء مع عدد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية؛ لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

تأتي الزيارة في ضوء التقارب وعمق العلاقات المصرية العربية التي تهدف إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة.

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