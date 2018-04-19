عقوبات أوروبية على 4 أفراد لتمويل برنامج أسلحة كوريا الشمالية

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر سفر على أربعة أفراد وجمد أرصدتهم للاشتباه في "ممارسات مالية مشبوهة" لصالح برنامج كوريا الشمالية للأسلحة.



وجاءت الخطوة قبل قمة مزمعة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تحاول قوى عالمية زيادة الضغط على بيونج يانج للتخلي عن أسلحتها النووية.



ولم يعلن الاتحاد الأوروبي أسماء الأربعة لكنه قال إنهم رفعوا عدد المدرجين على قائمة سوداء لدى التكتل فيما يتعلق بكوريا الشمالية إلى 59 فردا، إضافة إلى تسعة كيانات. وتشمل قائمة المفروض عليهم عقوبات من الأمم المتحدة فيما يتعلق بكوريا الشمالية 80 فردا و75 كيانا.



وقال وزراء مالية الدول السبع الصناعية الكبرى، أمس الأربعاء، إن كوريا الشمالية لا يزال لديها إمكانية للوصول للأنظمة المالية العالمية رغم العقوبات "عبر شبكة من العملاء وشركات للتمويه وهياكل ملكية معقدة لشركات".

