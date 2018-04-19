يوسف الجبالي: «أنا أهلاوي»

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

في خطوة نحو تعزيز العلاقات المصرية السعودية، وتيسيرًا لحركة النقل البري للأفراد والبضائع بين البلدين، استضافت القاهرة جلسة مباحثات بين شركتي «جوباص» للنقل البري، أول وأكبر شركة للنقل البري بالقطاع ...