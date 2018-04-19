الخميس 19/أبريل/2018 - 07:21 م
يوسف الجبالي: «أنا أهلاوي»
dostor.org/2135605
تحدث يوسف الجبالي لاعب فريق الشمس عن كواليس المفاوضات مع الأهلي والزمالك في الوقت الحالي تمهيدًا للرحيل خلال الفترة القادمة.
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تحدث يوسف الجبالي لاعب فريق الشمس عن كواليس المفاوضات مع الأهلي والزمالك في الوقت الحالي تمهيدًا للرحيل خلال الفترة القادمة.
التفاصيل
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