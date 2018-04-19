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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:17 م

«القومي للمرأة» يوقع بروتوكول تعاون مع «اليونيدو» في مجال القطن

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
أش أ
dostor.org/2135601

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، بروتوكولا للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بهدف تخطيط وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في إطار مشروع "اليونيدو" الذي يحمل عنوان "من بذور القطن إلى الملابس" في جميع مراحل زراعة القطن قبل وخلال وبعد الحصاد لموسم 2018 - 2019.

وأعربت الدكتورة مايا في بيان أصدره المجلس اليوم عن سعادتها بالتعاون مع "اليونيدو" ومنظمة التعاون الانمائي الإيطالي، مؤكدة: "أنه لا يمكن أن نتناول موضوع القطن من دون الإشارة إلى المرأة، فالمرأة هي العمود الرئيسي الذي يقوم عليه القطاع الزراعي في مصر"، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التعاون هو حماية المرأة المزارعة وصناعة القطن في ذات الوقت.

وأشارت الدكتورة مايا إلى أن ماري لوى عضوة المجلس القومى للمرأة، هى أول من تطرقت إلي هذه القضية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي قامت بها ومنها إنشاء لجنة لحماية المرأة الريفية، متمنية أن: "يتم تفعيل البروتوكول ونشهد في القريب العاجل إطلاق هذه المشروعات في مختلف المحافظات".

ومن جانبها؛ وجهت جيوفانا سيجلي ممثل "اليونيدو" ومدير المكتب الإقليمي في مصر الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالمزارعات، ومطالبة سيدات الأعمال والمصممين بإثراء جودة القطن المصري والاستفادة من كل المزايا التي يتم الحصول عليها من مختلف القطاعات.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم دورات تدريبية لمزارعي وجامعي القطن في مزارع كفر الشيخ ودمياط، مع التركيز بشكل خاص على إدارة تلوث القطن وموضوعات أخرى تتعلق بزراعته، بالإضافة إلي تنظيم جولات دراسية للرصد للمزارعات والجامعات من مختلف المواقع، مثل مصانع الغزل والحلج لمتابعة الدورة التدريبية حول إدارة تلوث القطن، كذلك التدريب علي قطع القطن التجريبي في كفر الشيخ ودمياط لتشجيع إنتاج القطن المستدام.

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