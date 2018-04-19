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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:15 م

الأسئلة المشروعة في ذكرى اختفاء رضا هلال

رضا هلال
رضا هلال
مريم جبل
dostor.org/2135600

هل حان الوقت بعد مرور 15 عام على اختفاء رضا هلال، لتكشف الحقيقة الكاملة التي ظلت غامضة منذ يوم 11 أغسطس 2003 حتى الآن.

رضا هلال صحفي شغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، كما عمل صحفيًا في جريدة عراقية إبان حرب الخليج الثانية، وفي صحيفة العالم اليوم، وله كتب مؤلفة ومترجمة.

اختفى رضا هلال في ظروف غامضة يوم 11 أغسطس 2003، وبعد ذلك التاريخ بعامين أعلنت جماعة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن اغتياله إلا أن ذلك لم يتأكد، ولم تقدم أجهزة الأمن أية تفسيرات عن حادثة اختفائه، كما تتردد شائعات عن وجود دور ما لجهاز مخابراتي ما في اختفائه.

وفي أوائل أغسطس من عام 2009 تناثرت أنباء غير مؤكدة مصدرها بعض الصحف المصرية، نقلا عن شقيق رضا هلال أنه ما زال على قيد الحياة، لكنه قيد الحبس الانفرادي في أحد سجون الإسكندرية ولم يتسن بعد تأكيد هذه الأخبار من نفيها.

تلقى النائب العام تحديدا في سنة 2009 بلاغًا من شقيقه، عقب تأييد الواقعة، وورود مكالمات غامضة تؤكد خطف شقيقه، يطلب فيه سرعة التحقيق بواقعة اختفاء شقيقه وتردد الشائعات حول تورط وزير سابق في اختفائه وقتله والتمثيل بجثته انتقامًا منه، لنشره موضوعًا حول توريث الحكم في مصر لجمال مبارك.

وبسؤال شقيق رضا هلال في تحقيقات النيابة، قرر باختفاء شقيقه في 1182003 وحتى 2007 لم يكن لديه والأسرة أية معلومات عن مكان شقيقه المختفي، ثم وردت معلومات للأسرة عن طريق التليفون بأن شقيقه المختفي بأحد سجون الإسكندرية – كانت المعلومات من عدة مصادر من أجهزة أمنية رفيعة المستوى وفي شهر أبريل 2009 – تلقى مكالمة تفيد بذلك المضمون.
وبسؤاله عن تاريخ اختفاء شقيقه وظروف وملابسات ذلك الاختفاء بأنه تلقى اتصالا تليفونيًا يوم 1182003 من شخص مجهول يسأل عن شقيقه لأنه كان مسئولا عن طبعة الأهرام في ذلك اليوم، وعندما توجه والأسرة إلى محل سكنه بمنطقة السيدة زينب وجد شقته مغلقة بقفل غير القفل المعتاد، والشبابيك مفتوحة، ولم يعلل سبب ذلك الاختفاء.

كما أكد ورود ثلاث مكالمات أخرى في شهر أبريل 2009 على تليفونه المحمول تضمنت أن شقيقه لن يظهر إلا بعد تغيير النظام، كما قرر بأنه قام بتحرير تلك العريضة بتاريخ 1982009 لرغبته في قيام النيابة العامة بصفتها سلطة إشراف على السجون بالتحقق من مكان وجود شقيقه بسجن برج العرب بالإسكندرية.

وأعادت النيابة العامة سؤاله في جلسة تحقيق 3032011 فقرر بورود معلومات جديدة تفيد بتورط بعض الضباط في خطف شقيقه رضا هلال يوم 1182003 عن طريق إحدى الصحف الكويتية وتسمى (الجريدة الكويتية) التي نشرت وثيقة من وثائق أمن الدولة بمصر تفيد قيام تنظيم سري بوزارة الداخلية بخطف شقيقه وافقاده الوعي ونقله إلى مقر "جابر بن حيان" وتقييده، وقدم تأييدا لأقواله صورة من تلك الوثيقة.

وخلال الشهر الجاري عادت الشائعات من جديد تضرب قضية اختفاء الصحفي رضا هلال واتهام زوجة مسؤول سابق بعلاقتها بالواقعة، الأمر الذي دفع مجموعة من الصحفيين إلى المطالبة بإعادة فتح ملف الاختفاء وإجراء تحقيق جديد في الواقعة.

كان لهلال علاقات معقدة ومختلطة ومتشابكة، ومنها علاقته بزوجة وزير قوي سابق، وكانت من أبرز التحليلات العملية لتفسير عدم العثور عليه حتى الآن أو كشف أسرار الاختفاء.

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