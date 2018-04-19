الأحد.. «النواب» يستأنف جلساته بمناقشة مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتعديلات على بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.



ويناقش المجلس - كذلك في جلسة الأحد - مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.



ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 11 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكة الفيبر للنت بالسنترالات، والاستفادة من إيرادات الإعلانات العامة بالشوارع، ومنح العاملين بالخارج إجازة بدون أجر في ظل مطالبة بعضهم بالعودة وإلا اعتبر منقطعا عن العمل، وتشغيل مستشفيات التكامل بمشاركة المجتمع المدني، واستقدام الأطباء الأجانب لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المصريين، وتراجع أسعار المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج، وتأخر إصدار بطاقات الصراف الآلي لبرنامج تكافل وكرامة، وتأخر إصدار المخططات الاستراتيجية لأحياء القاهرة، وزيادة المعاشات لتواكب ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، والحد من انتشار الأمراض السرطانية، وإعادة تشغيل المشروعات العامة المتوقفة.



ويستعرض المجلس تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية إطارية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الموقع في آستانة.



وينظر المجلس - أيضا - مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة (تنمية رأس فنار) بخليج السويس، ومنطقة (غرب جبل الزيت) بجنوب خليج السويس، إلى جانب مناقشة تقارير اللجان النوعية حول عدد من اتفاقيات التعاون والمنح بين مصر ومؤسسات دولية.



كما يستعرض مجلس النواب - في جلسته المقررة الاثنين - تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعدد 18 اقتراحا برغبات مقدمة من نواب حول قضايا ومطالب جماهيرية.



ويبحث المجلس - في جلسته المقررة الثلاثاء - طلبات إحاطة ومناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة عن: ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي واستخدامها كوقود ببعض المصانع، وتعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامير الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل، والتلوث البيئي الناتج عن أزمة المرور بالقاهرة، وسبل الحفاظ على المحميات الطبيعية.