التحالف العربي: نجهز للتحرك نحو محافظة «الحديدة» اليمنية

قال الناطق باسم التحالف العربي تركي المالكي، إنَّ العمليات العسكرية في الساحل الغربي هدفها تأمين الجهة الشرقية للمنطقة قبيل التحرك نحو الحديدة.



وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس،: «لدينا كافة الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التي زودت بها طهران ميليشيات الحوثي».



وشدد المتحدث باسم التحالف العربي، على أنَّ النظام الإيراني يغذي الإرهاب وخاصة من ناحية تهريب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي وتهديد سلامة الملاحة البحرية



وشنَّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، غارات عدة استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي في القصر الرئاسي ومواقع أخرى بالعاصمة صنعاء، كما نفذت مقاتلات عمليات قصف لمواقع الحوثي في محيط مفرق المخا وجبل الشبكة بالتزامن مع تقدم المقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي.