القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:08 م

«المحافظين» يستنكر خريطة الإشارة إلى إسرائيل 2020 فى موقع مصر

على قرطام، نائب رئيس
على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين
محمد الشريف
dostor.org/2135592

أدان المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية عرض إحدى الخرائط لقارة أفريقيا بمؤتمر المنتدى الأفريقى لمهارات الشباب المنعقد فى تونس، أمس، وضع فيها فى موقع مصر عبارة ستعلن إسرائيل 2020 والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى ويعكس المطامع الأسرائيلية فى المنطقة العربية وخططها التوسعية والأستعمارية.

وشدد قرطام على ضرورة التحرك السريع الفورى للدول العربية بوضع استراتيجية سياسية وعسكرية شاملة لمواجهة تلك التهديدات بعرض خريطة تم فيها حذف اسم دولة عضو فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وذات سيادة ومؤيدة بشعار وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة الأفريقية، ما يدل على حجم المؤامرة القادمة على الدول العربية وأن المعركة القادمة هى معركة وجود وبقاء وأن على العرب أن يستعدوا لما هو قادم والذى سيكون أشد، ما هو عليه الآن من حيث حجم التآمر والعدوان.

وأكد «قرطام» ضرورة الضغط على لاتحاد الأفريقى كى يحقق فى واقعة الخريطة المسيئة لمصر خلال المنتدى الأفريقى لمهارات الشباب بتونس، موضحًا أنه تم وضع عبارة "ستعلن إسرائيل 2020" بموقع مصر على خريطة لقارة أفريقيا وأن على الدول الأفريقية وألأتحاد الأفريقى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التصرف الذى تم عرضه فى أحد المؤتمرات المقامة على أرض دولة أفريقية وأن على من وضع هذه الخريطة أن يعى جيدا حجم مصر وقوتها العسكرية وثقلها الأقليمى والدولى وأن على الشعب المصرى أن يلتف بقوة وتماسك خلف قيادته السياسية فى تلك الفترة الحرجة والتى تهدد أمن مصر وشعبها حفظ الله مصر وشعبها.

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