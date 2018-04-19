الهند تعتقل 18 من الروهينجا لدخولهم البلاد بصورة غير شرعية

ألقت الشرطة الهندية القبض على 18 من مسلمي الروهينجا في منطقة "خواي"، بولاية ترايبورا الهندية عندما كانوا يستعدون لركوب قطار متجه إلى نيودلهي بعد أن دخلوا بصورة غير شرعية إلى البلاد قادمين من بنجلاديش.



وأفادت الشرطة الهندية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم كان من بينهم 11 رجلًا، وأربع سيدات، وثلاثة أطفال.



وقال ضابط الشرطة، كريشندو شاكروفرتي، إنهم كانوا يبحثون عن وظائف وكانوا متجهين إلى نيودلهي حيث يعيش أشخاص آخرون من الروهينجا.



يُذكر أن نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش، هربًا من العنف الذي يقوده الجيش ضد الأقلية في بلادهم، ولجأ ما يقرب من 40 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى أجزاء مختلفة في الهند، كما أن أقل من 15 ألفًا من هؤلاء اللاجئين مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

