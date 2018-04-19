القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:02 م

البابا فرنسيس يستقبل اتحاد أديار رهبنة البنديكتان

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ماريان رسمي_تريزة شنودة_جرجس صفوت
dostor.org/2135581

استقبل البابا فرنسيس، صباح اليوم الخميس، في القصر الرسولي بالفاتيكان، اتحاد أديار رهبنة البنديكتان بمناسبة الذكرى المائة والخامسة والعشرين، على تأسيسه بمبادرة من «البابا لاون الثالث عشر»، في القصر الرسولي بالفاتيكان.

ووجه بابا الفاتيكان، كلمة رحب بها بضيوفه، وقال تشتهر روحانية البنديكتان بشعارها: «الصلاة والعمل والدراسة»، مشيرًا إلى أن في الحياة التأملية يعلن الله غالبًا حضوره بشكل غير متوقّع، مضيفًا: «من خلال التأمل بكلمة الله نحن مدعوون للبقاء في إصغاء رهباني لصوته لكي نعيش في طاعة دائمة وفرِحة».

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