الجزائر تشتري غواصة روسية مزودة بصواريخ متطورة

تستعد القوات البحرية الجزائرية، خلال الأيام القادمة، لاستلام غواصة عسكرية روسية مطورة من طراز "كيلو 636"، مزودة بصواريخ متطورة.



وقال موقع "menadefense"، الفرنسي المتخصص في التحليل العسكري، إن الغواصة مزودة بصواريخ "Klub S" وستنضم إلى الأسطول البحري الجزائري المكوّن من أربع غواصات ذات محركات الديزل من الطراز نفسه.



وأكد الموقع بأن سفينتين عسكريتين جزائريتين غادرتا، في 4 أبريل الجاري، ميناء وهران في اتجاه ميناء سان بطرسبورغ لتأمين استلام الغواصة الجديدة ومرافقتها إلى الجزائر، وذلك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



ومن المقرر أن تستلم الجزائر غواصة سادسة من طراز "كيلو 636" الصيف القادم بعد انتهاء التجارب البحرية عليها.



وتعاقدت الجزائر مع روسيا على شراء غواصتين جديدتين، خلال زيارة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى موسكو عام 2013.