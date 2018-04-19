رجل أعمال تركى يدعي انضمامه لـ«جولن» ليتزوج عشيقته

أدعى خيري أوغور، رجل أعمال تركي، بأنه عضو في جماعة إرهابية حتى يطلق زوجته ويتزوج من عشيقته التي أقنعها بهذا الأمر، للحصول على أمواله بعد سجنه.



وجاء ادعاء أوغور، رئيس الاتحاد المتوسطي لمصدري الألبسة الجاهزة، بعضويته في منظمة فتح الله غولن المصنفة إرهابية من قِبل الحكومة، ليطلق زوجته هيبشن، وأخبرها بهذا الأمر، وذلك حسب قناة "روسيا اليوم".



وأكد أوغور لزوجته أنه في حال اعتقاله بتهمة الإرهاب، فإن العائلة ستفقد كل ممتلكاتها، لإقناعها بضرورة الطلاق، رغم بلوغ ثروتهما، خلال 29 عامًا من الزواج، حوالي 200 مليون ليرة تركية "49 مليون دولار".



وبعد موافقة الزوجة على الطلاق، أقنعها أوغور وطفليه بالانتقال إلى أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، لحمايتهم من "الملاحقة"، وعقب سفرهم، تزوج من عشيقته في تركيا.



وبعد انكشاف سره رفعت زوجته هيبشن دعوى قضائية ضده متهمة إياه بالتزوير وسوء استغلال الثقة والحصول على الطلاق عن طريق الخداع.