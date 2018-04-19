اليمن: مقتل قيادي حوثي ومرافقيه غرب تعز

أعلن العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم محور تعز، أن قوات الجيش اليمني حررت تباب الشيكي، وزرخام، وتبة هوب الراعي، ومدرسة خالد بن الوليد، والعديد من التلال والمناطق المجاورة من المزارع والتباب والطرقات المجاورة، في جبهة الكدحة غرب تعز.



وأشار البحر، وفقًا لقناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، إلى مشاركة طيران التحالف في قصف مواقع الميليشيات بالقرب من البرح التابعة لمديرية مقبنة، لافتًا إلى أن إحدى غارات التحالف أسفرت عن مقتل المقدم أمين الخدشي، قائد الميليشيات الحوثية المتمركزة في الكدحة مع عدد من مرافقيه.



وأكد البحر على أهمية تحرير هذه المناطق، التي تتبع إداريًا مديرية المعافر وتقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي، مضيفًا أنها تؤمن "خط الإمداد الرئيسي لجبهات الجيش الوطني المتقدمة، وتؤمن الخط الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بمدينة تعز ويمر عبر محافظة لحج".