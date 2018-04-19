الشرطة البريطانية تبدأ أكبر عملية أمنية قُبيل زفاف «هاري»

أعلنت الشرطة البريطانية فى مقاطعة باركشر، حيث من المقرر أن يتزوج الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، الشهر القادم، أنها بدأت واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخهما لضمان نجاح الحدث.



ومن المتوقع أن ينزل أكثر من 100 ألف زائر إلى وندسور للاحتفال بالزفاف، وقالت الشرطة إن الحواجز التي تحول دون وقف هجمات السيارات والدوريات المسلحة وأمن المطارات ستنشر لمنع وقوع أي حادث.



كما تم نشر الكلاب الخاصة بالكشف عن المتفجرات، كما سيتم فحص صناديق البريد ومقصورات الهاتف والمصارف بحثًا عن علامات على وجود متفجرات محتملة.