«الكهرباء» تستكمل تركيب المرحلة الأولى من العدادات الذكية شمال القاهرة

تسابق وزارة الكهرباء الزمن للانتهاء من تركيب 250 ألف عداد ذكي ضمن المرحلة الأولى للعدادات الذكية في 10 مناطق، في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.



وأكد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء لـ«الدستور»، أنه بالتزامن مع استكمال تركيب العدادات الذكية وفق للتوزيع الجغرافي المتفق عليه، يجري بدء مراحل الاختبارات التجريبية للمرحلة الأولى في المناطق التي تم الانتهاء من تركيب الحصص الخاصة بها، مشيرا إلى أن مراحل الاختبارات تتمثل في ربط العدادات الذكية على الشبكة القومية لنقل الكهرباء.



وأوضح المصدر أن الحصة المتبقية من العدادات الذكية تخص شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتبلغ 53 ألف عداد، في مناطق العبور ومدينة نصر، موضحا أنه عند الانتهاء من أعمال التركيب سيتم على الفور أعمال الاختبارات لتبين إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تعمل بها العدادات والكشف عن عيوب تصنيع أو عدم توافق تكنولوجي يؤدي إلى خلل في استقرار الشبكة الكهربائية، إضافة إلى إمكانية متابعة الاستهلاك لدى المشتركين والتحكم في فصل التيار وإعادته عن بعد دون الحاجة إلى زيارة منزل المشترك، بالإضافة إلى الكشف عن سرقات التيار.

