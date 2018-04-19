بابا الفاتيكان يختتم المؤتمر الوطني الـ40 لهيئات كاريتاس

اختتم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الخميس، المؤتمر الوطني الأربعون لهيئات كاريتاس في الإيبارشيات الإيطالية الذى انعقد الإثنين الماضى، بأبانو تيرميه في إيبارشية بادوفا الإيطالية.



وتمحور المؤتمر حول الأعمال الشباب في ضوء التوجيهات الرعوية لمجلس أساقفة إيطاليا، واستعدادًا للجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لسينودس الأساقفة في أكتوبر القادم حول موضوع «الشباب الإيمان وتمييز الدعوات».



وحيّا البابا فرنسيس المشاركين في هذا المؤتمر في رسالة حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، موجهة إلى رئيس كاريتاس إيطاليا الكاردينال فرنشيسكو مونتينيغرو، وتذكّر المونسنيور جوفاني نيرفو أول رئيس لكاريتاس إيطاليا، والمونسنيور جوزيبي بازيني الذي كان مديرًا لهذه الهيئة لمدة عشر سنوات.