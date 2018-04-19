25 قتيلًا في اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين بـ«تعز»

قال مسئولون أمنيون يمنيون، اليوم الخميس، إن قتالًا عنيفًا بين القوات اليمنية الموالية للحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل، منذ الثلاثاء الماضي، في محافظة تعز بجنوب غرب البلاد.



وذكر المسئولون أن متمردين حوثيين نفذوا هجومًا بقذائف صاروخية تطلق من على الكتف ضد القوات الموالية للحكومة في منطقة البرج بغرب تعز.



بينما شنت قوات الجيش اليمني هجومًا عنيفًا ضد المتمردين بهدف الاستيلاء على بلدة الرحدة بإسناد من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بضربات جوية ضد الحوثيين هناك.