«السيسي» يوجه بالإسراع في خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في استكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع تقريرا حول آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، إذ استعرض في هذا الإطار نتائج زيارته الأخيرة إلى السودان للتباحث بشأن ترتيبات تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرًا إلى الاتفاق على إرسال وفد فني من وزارة الكهرباء إلى السودان لبدء الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة بشأن الربط الكهربائي بين البلدين.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عرض الموقف بشأن بدء تشغيل المحطات الكهربائية الثلاث التي أنشأتها شركة «سيمنز» الألمانية في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أوضح وزير الكهرباء جاهزية تلك المحطات للعمل خلال الثلاثة أشهر القادمة تباعًا.



كما عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، وأكد أن أعمال التطوير تتم وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الخطة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الكهرباء بشكل عام تشمل إنشاء مغذيات ولوحات توزيع حديثة وتجديد الأكشاك الكهربائية على مستوى الجمهورية وصيانة الكابلات، بالإضافة إلى زيادة قدرة بعض المحولات بهدف تحقيق انتظام واستقرار التيار الكهربائي بكافة المناطق على مستوى الجمهورية خاصة خلال فصل الصيف.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء تطرق أيضا إلى الجهود التي تتم لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، فضلا عن خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يُمكّنها من مواصلة جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين.



كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومنها المشروع الذي تنفذه الحكومة بالشراكة مع شركة «سكاي باور» الأمريكية لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة غرب المنيا بقدرة 600 ميجاوات.



وذكر السفير بسام راضي بأن السيسي وجه خلال الاجتماع بالإسراع في استكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ما يمثله ذلك من استثمار مستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة للأجيال القادمة، وكذا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلى المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلا عن المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

