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الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:34 ص

عبدالرحمن الخضرى يرد على دعوات دمج التعليم الأزهرى بالعام

جامعة الأزهر ـ أرشيفية
جامعة الأزهر ـ أرشيفية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2135552

قال الدكتور عبد الرحمن الخضري، رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية، إن ما حدث من انتشار خبر دمج التعليم الأزهري في العام، بحجة ازدواجية التعليم الأزهري نوع من التدخل في شئون الأزهر وجامعته، ونوع من التسلط على نوعية التعليم الديني الذي يقدمه منذ مئات السنين.

وأضاف الخضري في تصريحات له: تناسينا دور الأزهر التاريخي في حماية العقيدة وتعليم الأجيال، وكيف أنه كان وما زال منارة العلم التي يقصدها المسلمون من المشرق والمغرب ووجهة التعليم الوحيدة في عصور الجهل والظلام، وكيف واجه الأزهر عهود الاستعمار الفرنسي والإنجليزي فحافظ على هوية الإسلام وعالميته ومصرية المصريين.

وأشار إلى أن التعليم الأزهري قائم على تعليم العلوم الشرعية الإسلامية في كل التخصصات من علم الحديث والتفسير والعقيدة والفقه وسائر العلوم الشرعية على أساس من الوسطية والاعتدال، وكان ذلك سببًا في أن يكون الأزهر قبلة طلاب العلم الشرعي من كل دول العالم، فجامعة الأزهر تضم طلاب 120 دولة، ويدرس بها أكثر من 40 ألف طالب، مما تُعد ثالث جامعة في العالم من حيث استقبال الطلاب الوافدين.

ولفت إلى أن هناك دول في شرق آسيا تحارب الإرهاب بمناهج الأزهر، وجولات فضيلة الإمام الأكبر الخارجية لها بصمات تضيء العالم بنور الوسطية والاعتدال، وهناك قوافل سلام تجوب العالم وتقوم بتوضيح الحقائق وهذا دور الأزهر الشريف، والتعليم الأزهري على مر العصور هو صمام أمان الأمة ضد الفكر المتطرف.

وأوضح أن كافة الكنائس المسيحية لها جامعات خاصة، وتأتي في المقدمة الكنيسة الكاثوليكية التي تملك عدد من هذه الجامعات مثل جامعة لوفان في بلجيكا، وجامعة جورجتاون وجامعة نوتردام وكلية بوسطن في الولايات المتحدة وجامعة نافارا في إسبانيا والمعهد الكاثوليكي بباريس.

وفي الشرق الأوسط هناك حضور لعدد من الجامعات الكاثوليكية منها جامعة القديس يوسف وجامعة سيدة اللويزة في لبنان، وجامعة بيت لحم في فلسطين وجامعة مادبا في الأردن.

وتابع: ولا يقتصر وجود الجامعات على الكنيسة الكاثوليكية فقط، فالكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية والطوائف اليهودية تمتلك أيضًا عدد كبير من الجامعات.

وأكد أن الأزهر رمز الإسلام وهو أيضا رمز الوطنية، والقائم بالحوار بين الديانات والثقافات والحضارات للتوصل إلي نقاط اتفاق وتعاون.

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