القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
الخميس 19/أبريل/2018 - 06:01 م
ماجد حبته
ماجد حبته

إخوان الحزب الوطنى!

dostor.org/2135511

كثيرون أدهشهم دفاع الدكتور أحمد فتحى سرور، والدكتورة آمال عثمان، القياديين بالحزب الوطنى «المنحل»، عن منتمين (أو داعمين) لجماعة الإخوان أدرجتهم محكمة الجنايات على قائمة الإرهاب، وتجاهلوا وقائع كثيرة قديمة، وواقعة حديثة جدًا، تفيد أن الحزب الوطنى وجماعة الإخوان كانا «أربعة أرجل فى بنطال واحد». والبنطال كما يقول معجم اللغة العربية المعاصرة، هو لباس للرجال أو للنساء ذو ساقين طويلين، يستر النصف الأسفل من الجسم. وسبب كل هذه «اللَّفة» هدفها، تجنب ذكر المثل الشائع الذى أراه على طرف لسانك!.
تجميلًا أو تخفيفًا، تم ربط سرور وآمال بـ«لاعب كرة» أو بـ«رجل أعمال»، مع أن الطعن مقدم من ١٥٣٨ شخصًا، «شَروة واحدة»، سواء من طعنوا منهم على القرار أو لم يطعنوا، لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة. وبين المتهمين، مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد مرسى العياط ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، مستشارة العياط، ورجل الأعمال صفوان ثابت ولاعب الكرة محمد أبوتريكة و... و... وكلهم، مع بقية الأسماء، متهمون فى قضية «تمويل الإخوان»، وأدرجتهم محكمة جنايات القاهرة على قوائم الإرهاب. وفى ٤ يونيو ٢٠١٧، نشرت الجريدة الرسمية القرار والأسماء.
على جنب ضَعْ كل التبريرات أو التخريجات، وأى كلام كبير أو «تخين». ولا تعتقد أن قيمة الأتعاب، مهما ارتفعت، هى التى حركت سرور أو عثمان، كما لا أتمنى أن يحيل شيطانك الأمر إلى «شىء ما» ليس نظيفًا، يجرى فى الشرايين مع الدم، لأن الملاك الذى بداخلك سينفى وجود الدم من الأساس. أما السبب أو الدافع الأكثر منطقية فهو أنهما ما زالا ملتزمين بالعقد، غير المكتوب، الذى قام نظام مبارك بتوقيعه مع الإخوان والذى أتاح لهم، أن يتواجدوا كقوة مؤثرة فى مجلس الشعب، النقابات، والشارع. كما سمح لهم بإدارة أنشطتهم الدينية والمالية وإقامة مؤسسات وكيانات اقتصادية ضخمة. أما لو سألتنى عن الأكتاف القانونية (أو الأمنية) التى كانت الجماعة تتلقاها بين حين وآخر، فسأردها ببساطة إلى أن اتصال الجماعة بأجهزة مخابرات دولية، دون علم النظام، أو بلا استئذان، وعادةً ما كانت تتم تسوية الأمر باعتذار يقدمه المرشد!.
يمكن أن أملأ لك بدل الكيس أكياسًا، بوقائع تؤكد العلاقة بين الحزب الوطنى والإخوان. لكن إلى أن تشترى الأكياس، سأترك الوقائع الكثيرة القديمة، وأكتفى بالواقعة الحديثة جدًا التى شهدتها إحدى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللجان النوعية»، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والمتهم فيها ٢١ إخوانيًا وجهت لهم النيابة عدة اتهامات وأبرزها حيازة أسلحة نارية، والانضمام إلى جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.
بين المتهمين فى تلك القضية، الدكتور عبدالله شحاتة خطاب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الذى كان مستشارًا اقتصاديًا لمحمد مرسى العياط، ورئيسًا للجنة الاقتصادية بحزب الإخوان، حزب الحرية والعدالة، وكانت جريدة «الشروق» لصاحبها المعلم، إبراهيم المعلم، تحتفى بمقالاته، وكان ينافس حسن مالك فى صفة «وزير مالية الإخوان». ومنذ إجلاس «العياط» على مقعد الرئيس، ظل المذكور مساعدًا لوزير المالية، ممتاز السعيد ثم المرسى حجازى، إلى أن أقيل فى ٣١ يوليو ٢٠١٣ بقرار من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية فى حكومة حازم الببلاوى.
صباح ما وصفوها بـ«انتفاضة الشاب المسلم»، يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤، تم إلقاء القبض على المذكور ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يعترف فيه بحيازة أسلحة، وبصناعة مفرقعات. وطبقًا لما جاء فى تحقيقات النيابة فإن شقيق المذكور، أسعد شحاتة، المتهم الثانى فى القضية، اعترف بأنه قام بإمداد الجماعة بمفرقعات كان يقوم بتصنيعها فى منزل شقيقه «عبدالله» بمنطقة المجزر الآلى. ومع ذلك، دفع محامى المذكور - فى جلسة الإثنين الماضى - ببطلان إذن النيابة العامة وصدوره عن جريمة لم تقع بعد، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.. إلخ وكل ذلك عادى وطبيعى ويكرره كل المحامين فى هذا النوع من القضايا.
الجديد هنا، هو أن محامى مستشار العياط، أكد خلال مرافعته، أن موكله كان أحد كوادر الحزب الوطنى، وأنه عمل لفترة طويلة بمكتب وزير المالية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وكانت المفاجأة الأكبر، أنه كان يقوم بالتدريس لضباط الشرطة، ضباط أمن الدولة (الأمن الوطنى) تحديدًا. واكتمل المشهد الكوميدى بأن أصيب المحامى بوعكة صحية (وقع من طوله) فاضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للاستراحة، ثم قرر التأجيل لاستكمال المرافعات، بالجلسة التى انعقدت الخميس، وقررت فيها المحكمة حجز القضية إلى يوم ٢٨ يونيو للنطق بالحكم.
أخيرًا، وقبل أن تتشكك، كعادتك، فى كلام المحامى، يطيب لى أن ألفت نظرك إلى أن عبدالله شحاتة خطاب، كان مستشارًا لوزارة التنمية المحلية، ثم اختاره يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى ٢٠٠٧، مستشارًا ومسئولًا عن وحدة السياسات المالية. أما نكتة تدريسه لضباط الأمن الوطنى، فتحتاج إلى مصدر ينفيها أو يقول لـ«عطيات»: غطّينى وصوَّتى!.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

منذ حوالي 6 ساعات

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ حوالي 17 ساعة

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ حوالي 18 ساعة

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن

منذ حوالي 22 ساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

منذ يوم

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

الآن

العراق يتلقى تأكيدات من 11 دولة بالالتزام بالتعهدات المالية

فاينانشال تايمز: الأسد لا يخشى الغرب.. والمعارضة ورطته بـ«الكيماوي»

«شكري» عن سد النهضة: لن يُفرض علينا وضع قائم ولدينا وسائل للدفاع عن مصالح الشعب

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

ads
الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

فرنسا تعلن رسميًا: «حفتر» يتلقى العلاج فى مستشفى عسكرى

ألبومات الصور

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 52 من كلية الصيدلة

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

فرنسا تعلن رسميًا: «حفتر» يتلقى العلاج فى مستشفى عسكرى

كشكول

«التعليم العالي» تبرع إماراتي للمستشفى بمليون جنيه لشراء أجهزة طبية للأطفال

أحمد رضوان: بروتوكول التعاون مع الجامعة الصينية بخلق فرص تدريب للطلاب

أشرف الشيحي : الجامعة الصينية لا تهدف للجودة فقط بل تدريب الطلاب على سوق العمل

أبو الريش الياباني تحتفل بجهاز منظار القلب والصدر

وزير التعليم العالي: مستعد لتصوير إعلان لدعم أبو الريش الأطفال

الأمصار

ماكرون: أوروبا تعيش لحظة حاسمة

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بادعاء إطلاقهم طائرات ورقية شرق رفح

قادة النمسا وروسيا وألمانيا مستعدون للمساهمة بالمفاوضات السورية

ضبط حاويات وقنابل كيميائية مصدرها ألمانيا وبريطانيا بدوما

العراق تتلقى تأكيدات من 11 دولة بتنفيذ الالتزامات المالية

ads
منوعات

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي

​ مصر وسوريا.. المصير المشترك

ماجد حبته

​ إخوان الحزب الوطنى!

مدحت-بشاى

​ التربية بالقدوة والتعليم بالمعاصرة

احمد سليم

​ محطة التحرير القادمة فى سوريا

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك
ads