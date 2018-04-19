​ إخوان الحزب الوطنى!

كثيرون أدهشهم دفاع الدكتور أحمد فتحى سرور، والدكتورة آمال عثمان، القياديين بالحزب الوطنى «المنحل»، عن منتمين (أو داعمين) لجماعة الإخوان أدرجتهم محكمة الجنايات على قائمة الإرهاب، وتجاهلوا وقائع كثيرة قديمة، وواقعة حديثة جدًا، تفيد أن الحزب الوطنى وجماعة الإخوان كانا «أربعة أرجل فى بنطال واحد». والبنطال كما يقول معجم اللغة العربية المعاصرة، هو لباس للرجال أو للنساء ذو ساقين طويلين، يستر النصف الأسفل من الجسم. وسبب كل هذه «اللَّفة» هدفها، تجنب ذكر المثل الشائع الذى أراه على طرف لسانك!.

تجميلًا أو تخفيفًا، تم ربط سرور وآمال بـ«لاعب كرة» أو بـ«رجل أعمال»، مع أن الطعن مقدم من ١٥٣٨ شخصًا، «شَروة واحدة»، سواء من طعنوا منهم على القرار أو لم يطعنوا، لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة. وبين المتهمين، مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد مرسى العياط ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، مستشارة العياط، ورجل الأعمال صفوان ثابت ولاعب الكرة محمد أبوتريكة و... و... وكلهم، مع بقية الأسماء، متهمون فى قضية «تمويل الإخوان»، وأدرجتهم محكمة جنايات القاهرة على قوائم الإرهاب. وفى ٤ يونيو ٢٠١٧، نشرت الجريدة الرسمية القرار والأسماء.

على جنب ضَعْ كل التبريرات أو التخريجات، وأى كلام كبير أو «تخين». ولا تعتقد أن قيمة الأتعاب، مهما ارتفعت، هى التى حركت سرور أو عثمان، كما لا أتمنى أن يحيل شيطانك الأمر إلى «شىء ما» ليس نظيفًا، يجرى فى الشرايين مع الدم، لأن الملاك الذى بداخلك سينفى وجود الدم من الأساس. أما السبب أو الدافع الأكثر منطقية فهو أنهما ما زالا ملتزمين بالعقد، غير المكتوب، الذى قام نظام مبارك بتوقيعه مع الإخوان والذى أتاح لهم، أن يتواجدوا كقوة مؤثرة فى مجلس الشعب، النقابات، والشارع. كما سمح لهم بإدارة أنشطتهم الدينية والمالية وإقامة مؤسسات وكيانات اقتصادية ضخمة. أما لو سألتنى عن الأكتاف القانونية (أو الأمنية) التى كانت الجماعة تتلقاها بين حين وآخر، فسأردها ببساطة إلى أن اتصال الجماعة بأجهزة مخابرات دولية، دون علم النظام، أو بلا استئذان، وعادةً ما كانت تتم تسوية الأمر باعتذار يقدمه المرشد!.

يمكن أن أملأ لك بدل الكيس أكياسًا، بوقائع تؤكد العلاقة بين الحزب الوطنى والإخوان. لكن إلى أن تشترى الأكياس، سأترك الوقائع الكثيرة القديمة، وأكتفى بالواقعة الحديثة جدًا التى شهدتها إحدى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللجان النوعية»، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والمتهم فيها ٢١ إخوانيًا وجهت لهم النيابة عدة اتهامات وأبرزها حيازة أسلحة نارية، والانضمام إلى جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

بين المتهمين فى تلك القضية، الدكتور عبدالله شحاتة خطاب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الذى كان مستشارًا اقتصاديًا لمحمد مرسى العياط، ورئيسًا للجنة الاقتصادية بحزب الإخوان، حزب الحرية والعدالة، وكانت جريدة «الشروق» لصاحبها المعلم، إبراهيم المعلم، تحتفى بمقالاته، وكان ينافس حسن مالك فى صفة «وزير مالية الإخوان». ومنذ إجلاس «العياط» على مقعد الرئيس، ظل المذكور مساعدًا لوزير المالية، ممتاز السعيد ثم المرسى حجازى، إلى أن أقيل فى ٣١ يوليو ٢٠١٣ بقرار من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية فى حكومة حازم الببلاوى.

صباح ما وصفوها بـ«انتفاضة الشاب المسلم»، يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤، تم إلقاء القبض على المذكور ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يعترف فيه بحيازة أسلحة، وبصناعة مفرقعات. وطبقًا لما جاء فى تحقيقات النيابة فإن شقيق المذكور، أسعد شحاتة، المتهم الثانى فى القضية، اعترف بأنه قام بإمداد الجماعة بمفرقعات كان يقوم بتصنيعها فى منزل شقيقه «عبدالله» بمنطقة المجزر الآلى. ومع ذلك، دفع محامى المذكور - فى جلسة الإثنين الماضى - ببطلان إذن النيابة العامة وصدوره عن جريمة لم تقع بعد، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.. إلخ وكل ذلك عادى وطبيعى ويكرره كل المحامين فى هذا النوع من القضايا.

الجديد هنا، هو أن محامى مستشار العياط، أكد خلال مرافعته، أن موكله كان أحد كوادر الحزب الوطنى، وأنه عمل لفترة طويلة بمكتب وزير المالية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وكانت المفاجأة الأكبر، أنه كان يقوم بالتدريس لضباط الشرطة، ضباط أمن الدولة (الأمن الوطنى) تحديدًا. واكتمل المشهد الكوميدى بأن أصيب المحامى بوعكة صحية (وقع من طوله) فاضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للاستراحة، ثم قرر التأجيل لاستكمال المرافعات، بالجلسة التى انعقدت الخميس، وقررت فيها المحكمة حجز القضية إلى يوم ٢٨ يونيو للنطق بالحكم.

أخيرًا، وقبل أن تتشكك، كعادتك، فى كلام المحامى، يطيب لى أن ألفت نظرك إلى أن عبدالله شحاتة خطاب، كان مستشارًا لوزارة التنمية المحلية، ثم اختاره يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى ٢٠٠٧، مستشارًا ومسئولًا عن وحدة السياسات المالية. أما نكتة تدريسه لضباط الأمن الوطنى، فتحتاج إلى مصدر ينفيها أو يقول لـ«عطيات»: غطّينى وصوَّتى!.