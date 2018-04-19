عبدالرحيم طايع يكتب: عن الغلاء.. عن أسوأ ما جرى

بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة ممتدة الأثر، فى العام الفائت، ارتفعت الأسعار ارتفاعًا جنونيًا؛ أصاب الأغلبية بالإحباط الشديد، وجلَّل السوق بالركود وحرَّض ضعاف النفوس على الغش والجشع.. وكم قالت الحكومة: ستنخفض الأسعار فإذا هى تزيد، وكم قالت: ستتحسن الأوضاع فإذا بها تسوء أكثر!.. الغلاء بلاء لا ريب فيه، وبال على المشترى والبائع، خراب للبيوت والمحلات، وتوتر وضغط وترقب وحيرة.

كان لا بد من الإجراء الصارم، كما قالت الحكومة وقتذاك، لأن فيه ما ينفع البلد والناس مستقبلًا، ولو تأخر الإجراء المتأخر أصلًا، لكان المستقبل ريشة بيد الريح.. الناس يرتابون لكنهم دائمًا ما يصفون أنفسهم بقلة الدراية سيما فيما يخص حركة المال.. صبروا واحتسبوا وما زالوا صابرين محتسبين، لكن القلق بدأ يساورهم على أنفسهم وأبنائهم، لا يعرفون حقيقة ما جرى، لكن يعرفون كونه سيئًا للغاية، ولا يعرفون ما هو القادم ولا يستشرفون ملامحه.

من جهتى أعلم أن الدولة تتحمل من الأعباء ما لا تتحمله دول أغنى وأكبر، وأعلم أن نظام الدعم فيها فوق الطاقة، وأعلم رغبتها فى التطوير والتحديث (راجيًا صدقها)، كما أعلم أنها، بحكم ما مر بها فى الأعوام الأخيرة من الخسارات كنتيجة طبيعية للتقلبات السياسية الحادة المتتالية، مثقلة بالهموم والشجون، بينما الناس تتزايد أعدادهم بلا ضابط ولا رابط؛ ومن ثم يتضاعف احتياجهم إلى المال والوظائف والرعاية الشاملة المفهومة.

أعلم كل ذلك وأكثر منه، وغيرى يعلمه بالضرورة، لكنه لم يغير من قناعتى الشخصية بأن الدولة هى المسئول المباشر عن مواطنيها، بجملة أخطائهم وحتى بعدم تقديرهم السليم للأمور، خصوصًا وهى كانت قد عوّدتهم، عبر أنظمتها الحكومية المتعاقبة، على تولى أمرهم كما يتولى الوالد أمر أولاده.. قد يكون رفع الأسعار حلًا من الحلول لكوارث اقتصادية متوقعة قد تصيب البلد بالشلل التام، لا قدر الله، لكنه ليس الحل الأمثل بأى معنى، لو صح بالأساس، وهناك من الحلول ما هو أجدى مهما يكن الوقت أطول والمردود أقل، بل لا يصح أن تقتل الحكومة مخاوفها وتُوقع فيها المواطنين.

المصريون، وهم من أكثر شعوب الأرض رضا بالحال حتى لو أبدوا نقمة وسخطًا، لا يستحقون من حكوماتهم أن تجلدهم مثل هذه الجلدة المميتة، وأن تغير طبع الرضا فيهم إلى الغضب العارم، ومصر غنية لا فقيرة، غنية بمواردها ومقدراتها وبما حباها الله به ولم يشأه لغيرها مكانًا ومكانة وقوة وعلمًا وأدبًا.

أجدى من الغلاء الذى قد يستغله الأعداء فى ظروفنا التى نواجه فيها شرًا كبيرًا خفيًا وظاهرًا، والذى يشيع ثقافة اليأس، أجدى منه، كضامن لمستقبل آمن كما يقال، أن نفتش عما بين أيدينا من الزيادات فنسد بها النقص ونعالج العجز، وكم قال الناس ولم يسمعهم أحد: خذوا من الغنى للفقير ما لا يجرح الأول لكن يداوى جرح الأخير، وكم قالوا: فى كل منطقة من بلادنا ثروات وثروات، لكن كأننا نراها وأعين الحكومات التى تتوالى علينا لا تراها البتة، وكم قالوا (بلا آذان تسمعهم ولا قلوب تجيبهم): نعيش على جزء ضئيل من أرضنا الرحبة، ولا ندرى لماذا نترك صحراءنا بلا زراعة ولا صناعة؟

إن الحلول يا سادة، موفورة وطالما دعا إليها الداعون، لكن الإرادة غائبة!.. هنا قد يقول قائل، وله الحق،: ألا يكلفنا ما تقوله، يا سيدى، أموالًا لا نملكها وأدوات قد لا تكون بحوزتنا؛ وعليه فنحن أمام المشكلة نفسها بصورة جديدة؟!.

وأقول لمثله: سنعوض نقص المال بفتح أبواب الاستثمار، بلا تعقيدات، إلا ما يخص أمننا الوطنى، وأما الأدوات الناقصة فيجلبها الاستثمار المنشود، كما يمكن مبادلتها بما عندنا وليس عند غيرنا، وسنطلب المساعدة من الأشقاء والأصدقاء محققين شرطهم المقبول بالجدية والتنفيذ الدقيق والالتزام بالمواعيد مع إفادتهم باستقطاب مهندسيهم وعمالهم طبعًا، وشرطنا ألا يبغى أحد علينا، فلن نقبل ضغطًا معيبًا ولا مقابلًا مريبًا، وأخيرًا يجب، بعد قطع يد الفساد والكشف عن الثروات المخبوءة وإنقاذ الموارد من الهلكة والضياع وابتكار أساليب جذابة لترويج اسمنا فى العالم، وإحياء الثقة بين الناس والمؤسسات، الاعتماد على خاماتنا البيئية وأيدى أبنائنا وخبرات خبرائنا مما يتهافت عليه الخارج ولا نوفِّيه حقه عندنا. هكذا نصبح سالمين.