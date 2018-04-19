سحب عضوية نائبين من حزب مؤيد للأكراد في البرلمان التركي

سحب البرلمان التركي اليوم، عضوية نائبين من حزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد «حزب الشعوب الديموقراطي»، وفق ما أعلن حزبهما.



وأكد مسئول في حزب الشعوب الديموقراطي سحب عضوية عثمان بيدمير وسلمى إرماك على خلفية إدانتهما مؤخرًا في قضايا جنائية، غداة إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في يونيو المقبل.



وأدين بيدمير، المتحدث السابق باسم الحزب، بإهانة الشرطة فيما تمت إدانة إرماك بتهمة الترويج للإرهاب، حسبما قال المسئول لوكالة فرانس برس.



ويقبع حاليا تسعة نواب من الحزب، إضافة إلى زعيميه السابقين صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ في السجن.