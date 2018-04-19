«عون»: نهوض لبنان لن يتم إلا بإصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن نهوض لبنان من جديد لن يتم إلا مع إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية يحتاجها بشكل حثيث.



ووجه الرئيس عون- في رسالة اليوم إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون- الشكر لماكرون على الجهود التي بذلها من أجل إنجاح مؤتمر «سيدر» الذي انعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي، معربا عن امتنانه للمساهمة المالية الفرنسية التي أتت على شكل منح وقروض ميسرة، وتلبي حاجة ماسة للبنان تهدف إلى إطلاق حركة النمو فيه.



وأعرب عون لنظيره ماكرون عن ثقته بأن الدعم الفرنسي الكامل للبنان سيكون مثمرا في مؤتمر «بروكسل» كما كان عليه في مؤتمر «روما 2»، مشيرا إلى أنه دعم يشهد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وفرنسا.



وختم الرئيس عون رسالته مجددا الدعوة للرئيس ماكرون للقيام بزيارة إلى لبنان.

