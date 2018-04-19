إسبانيا ترحِّل مصريًا بعد التأكد من انتمائه لـ«الإخوان»

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، أمرا نهائيا بطرد المصري «علاء محمد سعيد» بتهمة أنه يشكل خطرا على الأمن القومي، بعد التأكد من انتمائه إلى جماعة «الإخوان المسلمين».



وأفاد بيان رسمي صادي عن وزارة الداخلية الإسبانية بطرد المتهم «علاء محمد سعيد» وهو مصري الجنسية، وينتمي لجماعة الإخوان، وكان يعمل إماما في مسجد في لوجرونو، الذي يقع في شارع فيليجاس بإقليم لا ريوخا الإسباني.



وجاء أمر الطرد بعد أن تأكدت السلطات من نشاط الإخواني الذي يسعى لنشر الأيدلوجية الإرهابية التي تدافع عن الدين بشكل مغلوط، مؤكدة أن سعيد يشكل تهديدا على الأمن القومى لانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكدت صحيفة «الموندو» الإسبانية، أن محمد سعيد تم احتجازه الأسبوع الماضي في مركز احتجاز الأجانب في العاصمة الإسبانية مدريد، في انتظار أن تحدد السلطات كيفية ترحيله إلى القاهرة.



وأوضحت الصحيفة أن محمد سعيد كان يرغب فى مغادرة البلاد بشكل طوعي، للهبوط في تركيا التي تعتبر دولة صديقة للإخوان، ولكن السلطات الإسبانية أمرت بترحيله إلى القاهرة.

