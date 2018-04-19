«قومي المرأة» يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يهدف إلى تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة في إطار مشروع اليونيدو الذي يحمل عنوان «من بذور القطن إلى الملابس» في جميع مراحل زراعة القطن قبل وخلال وبعد الحصاد لموسم 2018 2019.



وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بالتعاون مع «اليونيدو» ومنظمة التعاون الإنمائي الإيطالي، مشيرة إلى أنه لايمكن أن نتناول موضوع القطن من دون الإشارة إلى المرأة، فهي العمود الرئيس الذي يقوم عليه القطاع الزراعي بمصر، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التعاون هو حماية المرأة المزارعة وصناعة القطن في ذات الوقت.