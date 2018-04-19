الجيش اليمنى يسيطر على مواقع حوثية فى تعز

سيطرت قوات الجيش اليمنى الموالية للحكومة الشرعية، اليوم، على مواقع عسكرية جديدة، إثر معارك مع مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية، فى محافظة تعز جنوب صنعاء.



وذكر مصدر عسكرى، وهو ضابط في الجيش الوطني اليمنى فى تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات الجيش شنت عملية هجومية ضد الحوثيين، فى منطقة الكدحة، غربى تعز، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع.



وأفاد المصدر بأن قتلى وجرحى من مسلحى الحوثى سقطوا فى المعارك، مع سقوط آخرين فى قائمة الأسر دون ذكر رقم محدد.



وأوضح أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى مساء اليوم وسط تقدم لقوات الجيش.