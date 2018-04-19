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الخميس 19/أبريل/2018 - 05:35 م

2.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال مارس

الرقابة المالية
الرقابة المالية
أش أ
dostor.org/2135488

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، البيان الشهري عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال شهر مارس الماضي بنحو ٧%، بقيمة ١٣٦ مليون دولار، لتسجل ٢.٢٢٣ مليار دولار مقابل ٢،٠٨٧ مليار دولار خلال مارس ٢٠١٧.

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ـ في تصريحات اليوم ـ إن صادرات مصر غير البترولية خلال مارس ارتفعت لعدد من المجموعات الدولية أهمها دول جامعة الدول العربية والتي بلغت قيمتها ٨٦٩ مليون دولار، يليها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيمة ٦٣٤ مليون دولار، ثم مجموعة دول إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة ١١٦ مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ١٠٨ ملايين دولار، وحققت باقي دول العالم قيمة قدرها ٤٩٦ مليون دولار.

وحول أهم ٢٠ سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية، والتي بلغت قيمتها ٣٦٠ مليون دولار، أشار «جابر» إلى تصدر البرتقال المصري الطازج قائمة هذه السلع، تلته البطاطس الطازجة والفراولة المجمدة والأجبان المعالجة بالحرارة، ثم اليوسفي ماندرين، وتبغ الشيشة، ثم خضر أخرى محفوظة.

واحتل البصل الطازج المرتبة الثامنة من حيث أهم ٢٠ سلعة غذائية، تلاه سكر القصب، ثم سكر البنجر، وتفل قصب السكر، ثم التمر الطازج، والفول السوداني وخليط من الخضر المجمدة، ثم خليط عصائر الفواكه والخضر، يليه دقيق القمح والبصلات والبصيلات والجذور الدرنية، ثم الزيتون المحفوظ.

وأوضح أنه جاءت في نهاية القائمة المكرونة المصنعة من دقيق عادي، ثم الطماطم الطازجة.

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