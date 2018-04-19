أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

دعت الولايات المتحدة، اليوم، دول العالم إلى مواصلة الضغط المالي والدبلوماسي على كوريا الشمالية، حتى تتخلى عن أسلحتها النووية.



جاء ذلك قبل قمة مزمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وقال روبرت وود، السفير الأمريكي لشئون نزع السلاح، اليوم، إن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على التأييد خلال مؤتمر يستمر أسبوعين حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ويبدأ يوم الإثنين 23 أبريل في جنيف.



وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003.



وقال وود، في مؤتمر صحفي في جنيف: «ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه»، وأضاف أن بلاده تعتزم مواصلة حملة ضغط على كوريا الشمالية؛ لضمان ألا تتمكن من الحصول على أموال تساعدها على تطوير برنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية.



ولم يكشف الدبلوماسي الأمريكي عن استراتيجية الولايات المتحدة لحمل كوريا الشكالية على التخلي عن برامجها النووية.