اعتقال 14 عراقيًا متهمين في قضايا إرهابية وجنائية

أعلن المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة ديالي، العقيد غالب عطية، اليوم، اعتقال 14 مطلوبا بقضايا إرهابية وجنائية.



وقال العطيه، في بيان له، إن دوريات من أقسام شرطة بعقوبة والخالص، في شرطة المحافظة، ألقت القبض على 14 مطلوبا بقضايا إرهابية جنائية، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لعرضهم على القضاء.



وأضاف البيان أن اللواء فيصل العبادي أمر بتنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين لغرض تطبيق القانون، وحفظ النظام والاستقرار في المحافظة.