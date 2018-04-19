البابا فرنسيس: المسيح استخدم البساطة في تعليمه

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن الرجال والنساء الذين تركوا وطنهم وعائلتهم ليذهبوا إلى أراضٍ بعيدة ويحملوا كلمة الله، وغالبًا غير مُعدِّين جسديًّا لمواجهة الأمراض التي كانوا يتعرَّضون لها في تلك الأراضي فكانوا يموتون شبابًا أو شهداء وهؤلاء هم الذين ندعوهم «شهداء البشارة».



وأضاف بابا الفاتيكان خلال كلمته، اليوم، في كابلة بيت القديسة مارتا، أنّه ما من حاجة لأي دليل للبشارة وإنما نحن بحاجة للاقتراب لكي نرى ماذا يحدث لننطلق من الحالة الواقعيّة ولا من النظريّة.



وتابع: «لا يمكننا أن نبشر من خلال النظريات، لافتًا أن البشارة هي من شخص إلى آخر وتنطلق من الواقع وليس من النظرية، مشيرًا إلى أن السيد المسيح استخدم فى بشارته الأسلوب البسيط، مضيفًا: «كان يسير على الدرب دائمًا وكان قريبًا من الناس وكان ينطلق من الواقع».