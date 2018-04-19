وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

توفي مواطن تشيلي عن عمر ناهز 121 عاما، ليكون أكبر معمر في العالم.



وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم، أن «سيلينو فيلانويفا خاراميو» توفي أمس الأربعاء في مستشفى بمدينة سان خوسيه بمقاطعة ماركينا جنوب تشيلي، حيث كان قد سقط من فراشه منذ أسبوع، وتعرض لكسور في ثلاثة أضلاع، أدى أحدها إلى إصابة رئته، وأجريت له عملية جراحية عاجلة، وأبقي في العناية المركزة حتى تدهورت حالته وفارق الحياة.



وأشارت الصحيفة إلى أن المعمر المئوي، المولود في 25 يوليو 1896- وكانت قد أجريت معه مقابلة صحفية العام الماضي- لم تعترف موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بأنه أكبر معمر في العالم؛ نظرا لعدم وجود توثيق رسمي لتاريخ مولده.



ولم يتزوج خاراميو من قبل، ولا يعرف له أقرباء على قيد الحياة.