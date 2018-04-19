سوري يسلم نفسه للشرطة الألمانية على خلفية اعتداء معادٍ للسامية

بعد يومين من وقوع اعتداء معادٍ للسامية على شاب إسرائيلي ورفيقه، في العاصمة الألمانية برلين، سلم المشتبه فيه المزعوم نفسه للشرطة اليوم.



وقال متحدث باسم الشرطة إن الشاب المشتبه فيه، 19 عاما، سلم نفسه لدى المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بالعاصمة برلين اليوم، مضيفا أنه كان رفقة محاميه.



وحسب الشرطة، ينحدر الجاني المزعوم من سوريا، ولكن ليس معروفا منذ متى يعيش في ألمانيا، وفي أي مكان يعيش.



ولم تتوافر معلومات عن رفيقيه اللذين كانا معه خلال الاعتداء.



يشار إلى أن الشاب الإسرائيلي، 21 عاما، الذي لا يعتنق الديانة اليهودية، حسب تصريحاته، وصديقه الألماني، تعرضا للسباب، أمس الأول الثلاثاء، في حي «برنتسلاور برج» ببرلين.



وكان كلاهما يرتدي القبعة اليهودية التقليدية «كيباه»، وتمت مهاجمتهما من جانب مجموعة تتحدث اللغة العربية وسبهما بألفاظ معادية للسامية.



وقام واحد من المجموعة الناطقة بالعربية بضرب الشاب الإسرائيلي بحزام، وحاول أيضا ضربه بزجاجة، ثم فر بصحبة رفيقيه.



وكان المعتدى عليه قد قام بتصوير الاعتداء بنفسه بهاتفه الجوال.