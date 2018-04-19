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الخميس 19/أبريل/2018 - 05:05 م

قائد جيش ميانمار يدعو الجنود للالتزام بالقانون بعد «مذبحة الروهينجا»

قائد جيش ميانمار
dostor.org/2135472

قال «مين أونج هلينج» قائد الجيش في ميانمار، للجنود إن عليهم الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى سجن سبعة على صلة بمذبحة تعرض لها مسلمون من الروهينجا.

وقال قائد الجيش خلال كلمة بإحدى الكليات العسكرية فى شمال البلاد إن الجنود "يتعين عليهم الالتزام بالقوانين العسكرية والسلوك العسكري والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضاف في أول تعليق مباشر له على حادث القتل الجماعي "لا أحد فوق القانون وسيتم اتخاذ إجراء ضد أي أحد ينتهك القانون، المشكلات فى قرين إن دين جرى حلها تماشيًا مع اتفاقية جنيف واتخاذ إجراء قانونى ضد ضباط الجيش وغيرهم من الرتب الأخرى ممن انتهكوا القانون".

وقضت محكمة هذا الشهر بسجن سبعة جنود لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لكل منهم لضلوعهم في مذبحة قتل فيها عشرة رجال من الروهينجا المسلمين فى قرية إن دين بشمال غرب ولاية راخين في سبتمبر.

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